Schaukelt Daniel Sabrina ins Paradies?

Es ist noch viel zu früh, um etwas sagen zu können, Daniel hat gerade den letzten Bissen seines Frühstückes gegessen, tupft sich den Mund nochmal mit der Serviette ab, und schreitet dann zügig zur Réception des Hotels. Dort wartet schon Sabrina und kümmert sich um das Check-Out. An Eingang des Hotels erwartet die beiden ein Taxi, der zum Fährhafen fährt. Dort werden sie dann abgeholt und auf eine Insel vor Mahe Island gefahren.

Eine stürmische Fahrt

Auf der Bootsfahrt nach Silhouette Island kommen sich Daniel und Sabrina automatisch näher. Der Wellengang sorgt mehrere Male für ein Atemstocken: «Es fühlt sich an wie der Sitz auf einer Achterbahn im Europapark», witzelt Sabrina und rutscht ungewollt etwas näher an Daniel heran. Das Boot nimmt meterhohe Sprünge durch die Wellen. Die Passagiere jauchzen und freuen sich ob der aufregenden Bootsfahrt. Der Kapitän hat unterdessen Schweissperlen im Gesicht und manövriert das Boot schliesslich nach rund einer Stunde in den Hafen vom Labriz ein.

«Hier ist es einfach zu kitschig!»

Die neue Hotelanlage befindet sich inmitten eines Naurschutz-Reservates. Über das Hilton Labriz Resort schrieben einige tausend Online-Kunden, dass es zu den besten Hotels der Welt zählt. Für Daniel ist klar: «Dieser Ort haut mich aus den Socken – ich war schon an den schönsten Orte dieser Welt, aber hier ist es einfach unglaublich schön.» Auch Sabrina kommt auch dem Staunen gar nicht mehr heraus: «Es sieht alles enorm kitschig aus, sogar das Wasser ist hier so Blau wie in den Prospekten.»

Eine Knacknuss für das Bett

Kaum auf der Insel angekommen, haben Sabrina und Daniel ihr Zimmer bezogen. Auch in diesem Hotel steht wieder nur ein Doppelbett zur Verfügung, was heisst, dass sich die beiden wieder arrangieren müssen. Die heutige Challenge bestand aus einer regelrechten Knacknuss: Sabrina und Daniel mussten versuchen, eine Kokosnuss zu öffnen und dabei schneller zu sein als der andere:

(rar)