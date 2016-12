Auf der Chinesischen Mauer sprachen sie die Touristen in Scharen an: In ihrer Heimat Deutschland wird Schauspielerin Margarita Broich dagegen selten erkannt. (Archivbild) © Keystone/DPA dpa/A4262/_HENNING KAISER

«Tatort»-Schauspielerin Margarita Broich wird im Ausland häufiger erkannt als in ihrer Heimat: «Ich war mit meinem ältesten Sohn auf Rucksack-Tour in China. Auf der Chinesischen Mauer bin ich in zehn Minuten bestimmt 20 Mal angesprochen worden.»