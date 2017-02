Naomie Harris hat am Donnerstag von der Queen den Order of the British Empire erhalten. © KEYSTONE/AP POOL PA/JOHN STILLWELL

Noch vor einem möglichen Oscar hat die britische Schauspielerin Naomie Harris eine besondere Würdigung erhalten: Königin Elizabeth II. verlieh ihr am Donnerstag im Buckingham-Palast das Offizierskreuz (OBE) des Ordens «Most Excellent Order of the British Empire».