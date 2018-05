Schauspielerinnen protestieren gegen Rassismus

Schauspielerinnen demonstrierten am Mittwoch auf dem roten Teppich in Cannes gegen Diskriminierung à la "für eine Schwarze sind sie recht intelligent". © Keystone/AP Invision/ARTHUR MOLA

Beim Filmfestival von Cannes haben 16 dunkelhäutige Schaupielerinnen ein Zeichen gegen Rassismus in der Filmbranche gesetzt. Auf dem roten Teppich an der Croisette posierten die Französinnen am Mittwoch gemeinsam und streckten demonstrativ ihre Fäuste in die Höhe.