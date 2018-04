Scheune in Düdingen abgebrannt

Die Feuerwehr kam zu spät: Der Stall brannte bis auf die Grundmauern ab. © Kantonspolizei Freiburg

In Düdingen FR ist in der Nacht auf Sonntag ein Stall komplett abgebrannt. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die 16 Rinder und Kälber konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.