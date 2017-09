Am Sonntag ist in Zug ein Kursschiff auf Land gelaufen. © Zuger Polizei

Das Kursschiff «Schwyz» ist am Sonntagmittag in Zug beim Hafen auf Land aufgelaufen. Das Schiff der Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee wurde am Bug leicht beschädigt. Verletzte gab es keine.