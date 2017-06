Schifffahrt so sicher wie noch nie

Das Containerschiff "CSCL Indian Ocean" liegt im Februar 2016 in der Elbe auf Grund. Ein voll beladenes Containerschiff ist ein Milliardenrisiko - wenn es verunglückt. © Keystone/DPA dpa/A4364/_DANIEL BOCKWOLDT

Die Schifffahrt ist so sicher wie noch nie. 2016 gingen weltweit 85 Schiffe verloren, wie die Allianz-Spezialversicherungsgesellschaft AGCS am Dienstag in München mitteilte. Das sind 16 Prozent weniger als im Vorjahr und nur halb so viele wie noch vor zehn Jahren.