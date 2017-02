Schildkröte «Lonesome George» einbalsamiert nach Galapágos gebracht

Kommt ins Museum nach Ecuador: Riesenschildkröte "Lonesome George" zu Lebzeiten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/DOLORES OCHOA

Fast fünf Jahre nach ihrem Tod kehrt die weltberühmte Riesen-Schildkröte «Lonesome George» einbalsamiert zurück in ihre Heimat, auf die Galapágos-Insel Santa Cruz. Wie das ecuadorianische Umweltministerium in Quito mitteilte, werde «George» am Freitag zurückkehren.