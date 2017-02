Schindler will dieses Jahr erste Schritte zurück in den Iran machen

Schindler-Chef Thomas Oetterli: "Der Iran ist ein grosser Markt, der sich noch stark entwickeln wird." (Archiv) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Schindler will nach der Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran in das Land zurückkehren. Noch dieses Jahr will der Lift- und Rolltreppenhersteller entscheiden, ob er dafür eine Tochtergesellschaft aufbauen, eine Firma zukaufen oder das Vertriebsnetz erweitern will.