Schlacht um Mossul geht in letzte Phase

Kämpfer der irakischen Bundespolizei kehren von der Frontlinie in Westmossul zurück: Ein Vorwärtskommen ist in den engen Strässchen der Altstadt schwierig, die Regierungstruppen beklagen schwere Verluste, die Schäden an den Gebäuden sind immens. © KEYSTONE/AP/FELIPE DANA

Die Schlacht um die von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) besetzte irakische Stadt Mossul geht in ihre letzte Phase. Am Mittwoch eroberten die irakischen Truppen die Eiserne Brücke, die den Osten Mossuls mit der Altstadt im Westen verbindet.