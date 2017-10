Schläger prügeln am Konstanzer Oktoberfest

Gegen 2.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag hat ein Unbekannter das 21-jährige Opfer auf dem Gelände des Konstanzer Oktoberfestes angesprochen und danach plötzlich ins Gesicht geschlagen. Offenbar mischten sich kurzerhand die Begleiter des Unbekannten ein und schlugen auf das Opfer ein. Dieses ging zu Boden, wo es weiter geschlagen und getreten wurde.

Als sich Zeugen einmischten und die Schläger ansprachen, flüchteten diese in Richtung Schweizer Grenze. Der 21-Jährige wollte sich selbst ins Klinikum begeben. Auf dem Weg dorthin traf der junge Mann auf zwei weitere Männer, die in wiederum ins Gesicht schlugen und traten, als das Opfer auf dem Boden lag. Eine Frau wurde auf die Hilferufe des Opfers bemerkbar und eilte zur Hilfe. Die Täter flüchteten wiederum. Noch unklar ist, ob die beiden Männer zuvor auch an der Prügelei auf dem Oktoberfest-Gelände beteiligt waren.

Der 21-Jährige begab sich danach in Behandlung. Die Polizei Konstanz sucht Zeugen, die eine der Schlägereien gesehen haben. Ob die Täter Schweizer oder Deutsche waren, ist unklar.

(pd/red)