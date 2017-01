Schlaflos im Paradies gelandet

«Wir werden schon miteinander auskommen», ist sich Sabrina sicher und zwängt sich neben Daniel in die Sitzreihe des Emirates-Airbus. Rund sechs Stunden teilen sie sich nun den Raum von einem kleineren Bürotisch und müssen miteinander klar kommen. Daniel nimmt’s gelassen: Die Vorfreude auf die Wärme und den Sonnenschein sind grösser als die Strapazen im Flugzeug. Es wird gelacht, gewitzelt und dann sehen sich die beiden einen Film an.

Der zehnstündige Flug im Video:

Während Daniel ziemlich rasch einschlummert, kämpft Sabrina mit der Schlaflosigkeit auf dem Flug: «Mannoo – ich will doch endlich mal einschlafen, sonst bin ich nur auf der Insel müde», flüstert sie und stopft ihr kleines Kissen zurecht. Der Flieger hebt in den Nachhimmel ab und lässt rauschend erst die Schweiz unter sich zurück und dann gar den europäischen Kontinent. Über den Persischen Golf steuert der Flieger das Etappenziel Dubai an.

Plötzlich ist der Morgen da

Während von draussen die ersten Sonnenstrahlen ihren Weg ins Innere des Passagierflugzeugs bahnen und vorbei an fussligen Nackenstützen in Sabrinas Gesicht fallen, knurrt Daniel noch gemütlich zusammengesackt auf seinem Stuhl. Der Flieger setzt in der Wüsten-Metropole auf und es ist mit einem Schlag Morgen, obschon in der Schweiz noch tiefe Nacht wäre.

Im Menschenstrom der frühen Reisenden aus aller Welt wirken Sabrina und Daniel fast ein wenig verloren. Sie schlurfen schlaftrunken durch den Flughafen und suchen die drei wesentlichsten Dinge überhaupt: Eine Toilette, das Gate für den Weiterflug und eine anständige Kaffeebude. Diese Strapazen seien es aber locker wert, witzeln die beiden und machen Sprüche über die Minusgrade in der Heimat.

«Irre toll, dass wir hier sein können»

Der folgende vierstündige Flug nach Mahe Island auf den Seychellen ist schlecht ausgebucht. Sabrina und Daniel haben endlich Zeit, ein bisschen auszuspannen und sich hinzulegen. Bis die Durchsage kommt, dass sie in Kürze landen werden. Draussen vor den Fenstern tauchen blaue Meeresteile auf und grüne, mit verschiedenen Palmen bewachsene Hügel, die aus dem Meer ragen. Sabrina strahlt vor Freude. «Es ist so irre toll, dass wir hier sein können.» Dann setzt das Flugzeug auf. Angekommen auf den Seychellen.

Wir schicken zwei Kandidaten in die Luxus-Ferien auf die Seychellen. Der Haken: Die beiden lernen sich erst am Flughafen kennen und teilen sich ein Doppelzimmer. Ihr habt im Voting entschieden, wer es verdient hat, im Paradies einmal richtig die Seele baumeln zu lassen. Es sind die 24-jährige Sabrina aus Näfels und der 31-jährige Daniel aus St.Gallen.

(rar)