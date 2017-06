Schlagerstars am Taminataler Brückenfest

Die “Flying Metal Bike Show” mitten auf der Brücke ist der erste Höhepunkt. In den Festzelten in Pfäfers und Valens ist Musik aller Art zu hören. Am Freitagabend spielt das Duo Zaubermond im Schlagerzelt in Pfäfers auf.

Der Samstag bietet Spiel und Spass für die ganze Familie. Ein Markt, Spiele, Filme und viel Musik (auch Guggenmusik) an den verschiedenen Standorten.

Der Sonntag beginnt mit einer Wanderung von Bad Ragaz auf die Brücke, einem Gottesdienst, dem Marschmusik-Wettbewerb des Kreismusiktages auf der Brücke und vielen anderen Aktivitäten.

Mehr Information zum Einweihungsfest findet man unter www.taminataler-brueckenfest.ch

Die Tomaros spielen am Samstagabend ab 20.15 Uhr im Festzelt Valens.