Schlangestehen für das Clanx

Letztes Jahr dauerte es vier Tage, bis die 1200 Eintritte für das Clanx Festival in Appenzell verkauft waren – dieses Jahr dürfte dieser Rekord sogar noch geknackt werden. «So viele Frühaufsteher hatte unser Partner, die Appenzeller Kantonalbank, wohl schon lange nicht mehr am Montagmorgen», heisst es auf der Facebook-Seite des Openairs.

So viele Frühaufsteher hatte unser Partner die Appenzeller Kantonalbank wohl schon lange nicht mehr am Montagmorgen 😀 Besten Dank für euren Support !! 😍👍 Gepostet von Clanx Festival am Montag, 28. Mai 2018

Wer am Montagmorgen arbeiten musste, kann seinen Festivalpass auch online (mit Gebühren) oder am Dienstag beim Musikhaus Blue Wonder an der Metzgergasse in St.Gallen kaufen.

Am Sonntag haben die Veranstalter das Line-up für das diesjährige Clanx, das vom 24. bis 26. August stattfindet, herausgegeben. Unter anderem kommen «Other Animals» aus Australien, das französische Tech-Duo «Ko Ko Mo» und die britische Folkband «Skinny Lister» nach Appenzell.

(lag)