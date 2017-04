Schlechte Umfragewerte für Griechenlands Regierungschef

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras rutscht deutlich in seiner Popularität ab. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/THANASSIS STAVRAKIS

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und seine linke Partei Syriza haben deutlich an Popularität verloren. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die am Dienstag in der Athener Tageszeitung «Kathimerini» veröffentlicht wurde.