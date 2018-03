Schlechtes Wetter verzögert A3-Baustelle

Mit den Bauarbeiten hätte eigentlich am Montag gestartet werden sollen, doch wegen dem unverhofften Wintereinbruch kann die Baustelle auf der Autobahn A3 nicht eingerichtet werden, wie das Bundesamt für Strassen Astra auf Anfrage mitteilt.

Tunnel und Viadukte werden erneuert

Insbesondere die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des Abschnitts Murg-Walenstadt soll komplett erneuert werden. Saniert werden auch die Kunstbauten: Alle Tunnels, Brücken und Viadukte sowie Stützmauern. Die Sicherheit der Tunnel soll damit verbessert werden.

Die Bauarbeiten ab Ende Woche dauern bis etwa Ende Juli. In dieser Zeit ist die Strecke grösstenteils in beide Fahrtrichtungen auf zwei Fahrspuren befahrbar. Aus Sicherheitsgründen muss die Geschwindigkeit in diesen Abschnitten auf 80 Stundenkilometern reduziert werden, teilt das Astra mit.

Einzelne Nachtsperrungen sind nötig

Zwischen 2. Mai und 3. Juli sind an Werktagen von 20 bis 6 Uhr voraussichtlich einzelne Nachtsperrungen einer oder beider Fahrtrichtungen notwendig. Der Verkehr wird dabei jeweils auf die Kantonsstrasse abgeleitet.

(agm)