Schleifmaschine löst Scheunenbrand aus

In der Scheune am Schallenberg war ein 68-jähriger Rentner mit Schleifarbeiten beschäftigt. Einige Zeit nachdem er mit der Arbeit fertig war, bemerkten seine Frau und er Rauch in der Scheune. Sie alarmierten die Feuerwehr. Als diese eintraf, hatten sich die Flammen bereits bis zum Dachstock vorgearbeitet.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ob der Brand mit den Schleifarbeiten im Zusammenhang stehe, werde derzeit durch den kriminaltechnischen Dienst der Kapo St.Gallen untersucht.

(red)