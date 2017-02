Schleppender Anfang der Syrien-Gespräche – Tauziehen um Prozedere

Der Chef von Syriens Regierungsdelegation, Baschar al-Dschafari, spricht am Freitag in Genf im Freien zu den Medien. © Keystone/MARTIAL TREZZINI

Die Genfer Syrien-Verhandlungen sind am zweiten Tag mit einem Tauziehen um das weitere Prozedere nur schleppend in Gang gekommen. UNO-Vermittler Staffan de Mistura überreichte den Vertretern der Regierung am Ende eines fast zweistündigen Treffen ein Papier zum geplanten Ablauf.