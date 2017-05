Schleswig-Holstein-Sieger schliesst grosse Koalition fast aus

Jubeln nach dem Sieg: Der Spitzenkandidat der CDU im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein, Daniel Günther. © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Der Sieger der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Daniel Günther von der CDU, schliesst eine grosse Koalition in dem norddeutschen Bundesland so gut wie aus. Eine grosse Koalition wäre «das falscheste Signal» nach so einer Wahl, sagte er.