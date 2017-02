Gregor Schlierenzauer als Zuschauer im Januar 2017 kurz vor seinen Comeback © KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Gregor Schlierenzauer ist am Sonntagnachmittag in der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf schwer gestürzt. Der Österreicher kam nach der Landung bei 201 Metern zu Fall und blieb zunächst regungslos im Auslauf liegen.