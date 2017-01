Schlierenzauer springt in die Top Ten

Am Samstag hatte der Tiroler den Finaldurchgang der Top 30 noch knapp verpasst. Schlierenzauer hatte sich vergangenen März beim alpinen Skifahren in Kanada einen Kreuzbandriss zugezogen, nachdem er sich bereits Mitte Saison wegen einer Sinnkrise zurückgezogen hatte. Er verpasste in der Folge den Beginn der laufenden Saison und insbesondere die Vierschanzentournee, die er in den Jahren 2012 und 2013 gewonnen hatte.

Der Pole Kamil Stoch feierte seinen dritten Weltcupsieg in Serie, den 19. insgesamt. Der Tourneesieger ist somit der erste Springer in diesem Winter, der beide Wettkämpfe an derselben Destination gewinnt. Mit 135,5 und 128 m hielt er den Norweger Daniel-André Tande in Schach, der in Umgang 2 noch tüchtig aufholte. Die Wettkämpfe in Wisla fanden ohne Schweizer Beteiligung statt.

(SDA)