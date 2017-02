Schlug der Pädo-Pfarrer im Thurgau zu?

«Wir haben Hinweise darauf, dass sich der damals 30-jährige Pfarrer in den Jahren 1994 und 1995 im Thurgau aufgehalten hat und sich möglicherweise auch an Kindern vergangen hat», sagt Matthias Graf von der Kantonspolizei Thurgau. Der Mann wurde im Jahr 2008 wegen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen verurteilt und ihm wurde die Priesterweihe aberkannt. Dennoch gab er sich weiter als Pfarrer aus und verging sich an Kindern. Er soll ebenso betrügerisch Spenden gesammelt haben.

Der heute 52-Jährige wurde in Deggendorf (D) in Untersuchungshaft genommen, weil er erneut verdächtigt wird, sexuelle Handlungen an Kindern begangen zu haben.

Die Polizei des Kantons Thurgau sucht Hinweise aus der Bevölkerung: «Wer sich an etwas Verdächtiges erinnert, soll uns kontaktieren», so Graf.

(rar)