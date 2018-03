Am Ostersamstag, 31. März 2018 wird auf der Prodalp in den Flumserbergen eine Frühlingsparty gefeiert: Die Schmelzparty Mit dabei: Baba Shrimps, mit ihrem grossen Hit«Road To Rome». Ab 12 Uhr geht die Party los!

Der Eintritt ist frei, das ganze Programm gibt es hier.