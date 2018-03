Die Kantonspolizei St.Gallen hat Kenntnis von zehn Fällen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Unbekannte haben Container, Steinsäulen, Mauern, Zäune, eine Verkehrstafeln und Sichtschutzwände mit roter Farbe verschmiert. Diese sind an der Ringstrasse, am Gonzenweg und der Sarganserstrasse.

Sechs geschädigte Personen haben einen Strafantrag wegen Sachbeschädigung gestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

(red)