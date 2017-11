Schmolz+Bickenbach wächst auch im dritten Quartal deutlich

Beim Stahlkonzern erhöhte sich von Juli bis September der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 14,4 Prozent auf 611 Millionen Euro und der Betriebsgewinn (EBITDA) um 34,4 Prozent auf 37,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Trotz dieser deutlichen Verbesserung blieb es beim Konzernergebnis bei einem Minus von 7 Millionen Euro nach einem Verlust in der Vorjahresperiode von 13,9 Millionen Euro.

Gemäss der Mitteilung blieb das Marktumfeld im dritten Quartal stabil, trotz der üblichen saisonal bedingten Abschwächung der Nachfrage in den Sommermonaten. Beim Umsatz trugen alle Regionen zum Wachstum bei. Vor allem aber erhöhten sich die Absatzmengen in der Region Amerika. Auch in Europa verzeichnete Schmolz+Bickenbach ein zweistelliges Wachstum.

Beim Ausblick bestätigt der Stahlkonzern seine im letzten Quartal angehobene Prognose. So rechnet das Management weiter mit einem um Sondereffekten bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA) zwischen 200 und 220 Millionen Euro.

(SDA)