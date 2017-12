Schmuggelte diese Schildkröte Drogen?

Eine Schildkröte verfängt sich in einem Netz an der Küste von Florida. Als die Küstenwache die Schildkröte befreit, stellt sie fest, dass die Päckchen, die die Schildkröte umgeben, gefüllt sind mit Kokain. Rund 800 Kilogramm der Droge sind mit Schnüren an Bojen befestigt und haben sich am Nacken und in den Flossen der Schildkröte verfangen.

Insgesamt 26 Kokain-Pakete im Wert von rund 53 Millionen Dollar wurden entdeckt. Die Schildkröte wurde im Zuge der Operation Martillo gefunden. Eine 68-tägige Operation, in der bereits über 6700 Kilogramm Kokain, 6 Kilogramm Marihuana gefunden und 24 Menschen verhaftet wurden.

Die US Küstenwache nimmt den Fund auf Twitter mit Humor: «Nach einer langen Periode intensiver Befragung wurde klar, dass die Schildkröte keine brauchbaren Informationen hatte. Wir liessen sie wieder frei, nachdem sie uns versicherte, nicht in diese Gewässer zurück zu kehren.»

After a period of lengthy questioning, it was determined the turtle did not have any useful information. We released him on his own recognizance after he agreed not to return to these waters again. #turtlesmuggler 🐢 https://t.co/s201bTP7rW — U.S. Coast Guard (@USCG) December 21, 2017

In einem weiteren Post stellen sie hingegen klar, dass sie natürlich alle Seekreaturen lieben und alles tun, um sie zu schützen und nicht stressigen Situationen auszusetzen.

In all seriousness, we love our sea creatures and do everything we can to help them when we see them in distressed situations. Additionally,during this patrol nearly seven tons of illicit narcotics with a street value over $135 million was confiscated. — U.S. Coast Guard (@USCG) December 21, 2017

