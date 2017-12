Schneesturm im US-Bundesstaat Pennsylvania bricht Rekorde

Bis zu den Hüften im Schnee befreit diese Frau in Erie den Hauseingang von den Schneemassen © KEYSTONE/AP Erie Times-News/GREG WOHLFORD

Ganz so weisse Weihnachten wünschten sich die Bewohner der US-Stadt Erie wohl kaum: Noch nie fiel in der Küstenstadt im nordöstlichen Bundesstaat Pennsylvania so viel Schnee wie am ersten Weihnachtsfeiertag.