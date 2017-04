Schnelle Beilagen für auf den Grill

Eigentlich ist es ja Wurst, was neben dem Stuck Fleisch sonst noch so im Teller liegt. Aber es gibt Dinge, die muss man einfach probieren. Bei diesen Beilagen ist Fleisch nur noch zweitrangig.

1. Der Champion

Der Klassiker und gleichzeitig Champion unter den Grillbeilagen ist der gefüllte Champignon. So einfach und so lecker:

Zutaten: Champignons, Contadou (oder sonstiger Frischkäse)

Zubereitung: Den Stiel der Champignons herausnehmen und die Löcher mit Contadou füllen. Auf den Grill und warten bis die Pilze heiss und der Käse verlaufen ist.

Geheimtipp: Champignons mit Speck umwickeln oder statt mit Contadou mit Tomatensauce und einem Stuck Fetakäse füllen.

2. Der Traum im Speckmantel

So einfach und so gut!

Zutaten: Datteln, Speck

Zubereitung: Speck um Datteln wickeln und mit einem Zahnstocher befestigen. Das ganze auf den Grill hauen und warten bis der Speck schön knusprig, braun ist.

Geheimtipp: Die Datteln mit Frischkäse, Fetakäse oder Haselnüssen füllen und dann mit Speck umwickeln.

3. Knoblauch für den Bauch

Statt im Coop oder Migros einen Bürlichranz zu posten, kann man das Brot auch einfach selbst machen oder zumindest verfeinern.

Zutaten: Pizzateig (kaufen oder selber machen), Knoblauchzehen, Kräutermischung, geriebener Käse

Zubereitung: Pizzateig ausrollen, Butter auf den Teig schmieren, Knoblauch raffeln und auf Teig verteilen, mit Kräuter würzen (je nach Belieben nur mit Salz und Pfeffer oder noch einem Schuss Chilipulver), Käse auf dem Teig verteilen, den Teig in drei längliche Stücke schneiden und die einzelnen Stücke wie eine Ziehharmonika falten, in eine Form legen, noch mehr Käse darüber verteilen und im Backofen bei 200° rund 25 Minuten backen.

Geheimtipp: Zu den Kräutern noch getrocknete Tomaten auf dem Teig verteilen.

Das ausführliche Rezept gibt es hier.

4. Die flotte Biene

Diese tolle Idee haben wir in einem Blog gefunden. Danke jankesoulfood! Sieht toll aus und schmeckt bestimmt auch toll.

Zutaten: Kartoffeln, Zucchini, Basilikum, Olivenöl, Parmesan oder Grana Padano, Gewürze

Zubereitung: Kartoffeln garen, schälen und in vier Teile schneiden, Basilikum mit Olivenöl pürieren, Zucchetti in Scheiben schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen, das Basilikumöl darauf verteilen und grosszügig mit Käse bestreuen. Anschliessend die Kartoffelstücke und Zucchetti abwechselnd auf einen Spiess stecken, auf ein Backpapier legen und mit Öl bepinseln. Bei 180° Umluft ca. 20 Minuten backen. Das ganz kann natürlich auch in Folie eingewickelt ab auf den Grill.

Geheimtipp: Zwischen die Zucchetti und Kartoffelscheiben noch eine Scheibe Raclettekäse einschleusen.

5. Die tolle Rolle

Gurken sind langweilig? Nicht immer!

Zutaten: Gurken, Feta, getrocknete Tomaten, Joghurt, Oliven, Dill, Zitronensaft

Zubereitung: Salatgurken in feine Scheiben von etwa 3 Milimeter schneiden (am besten mit einem Gemüsehobel), Gurkenscheiben auf ein Papiertuch legen, Feta und Joghurt in einer Schüssel zerdrücken und mischen, getrocknete Tomaten und Oliven kleinhacken und zur Fetamischung geben. Dann den Dill fein hacken dazugeben und noch einen Zitronenschuss in die Mischung alles gut mischen und würzen. Nun die Mischung am Ende der Gurkenscheiben platzieren, aufrollen und mit einem Spiess befestigen. Fertig.

Geheimtipp: Braucht es nicht 🙂

Das ganze Rezept gibt es auf Springlane.de

6. Tomaten-Mozarella-Tartar

Swissmilk macht nicht nur Schoggimilch sondern auch Grillrezepte. Entdeckt haben wir dieses feine Tartar:

Zutaten: Tomaten, Mozzarella, Zwiebeln, Basilikum, Balsamico, Rapsöl, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Tomaten aushöhlen und auf Teller stellen, restliche Zutaten kleinhacken, Balsamico und Öl dazugeben, würzen und das ganze mischen. Nun die Füllung in die Tomaten geben und mit Basilikum garnieren.

Geheimtipp: Oliven und Fetakäse der Mischung hinzugeben

(abl)