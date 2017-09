Schnyder vor nächstem Turniersieg

Patty Schnyder steht im ITF-Turnier im französischen Biarritz im Final (Archiv) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die 38-jährige Patty Schnyder steht vor einem weiteren «kleinen» Turniersieg in ihrer zweiten Karriere. Sie trifft am ITF-Event in Biarritz am Sonntag im Final auf die Rumänin Mihaela Buzarnescu.