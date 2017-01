Schock am Morgen: Daniel ist weg!

«Ich hatte wirklich keine Lust, in einem solchen Zimmer zu schlafen», verrät Daniel am Morgen nach seiner Challenge-Niederlage im Muschelnsuchen. Es sei viel zu stickig geworden und so könne er nicht schlafen. Sabrina fand es toll und liess ihn in der Nacht ein anderes Zimmer nehmen. Doch warum war die Luft so dick zwischen den beiden?

«Als wir von der Bar ins Zimmer zurück kamen, war die Klimaanlage kaputt und es war heisser im Zimmer als draussen», klärt Sabrina auf. Sie hätten dann bei der Réception um Hilfe gebeten. Dort bot man den beiden ein anderes Zimmer an. Daniel witterte seine Chance, doch in einem grossen, bequemen Bett schlafen zu können und zog schliesslich mitten in der Nacht um. Sabrina störte das nicht: «So konnte ich in der Wärme schlafen und er konnte sein Zimmer zum Kühlschrank machen.» Am Morgen kam dann Daniel zeitgleich mit dem Servicetechniker und er schwärmte von seiner Nacht: «Ich habe bei 16 Grad geschlafen wie zuhause – es war wunderschön.» Dann gingen die beiden gemeinsam zum Frühstück.

