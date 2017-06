Schoggimilch kommt von braunen Kühen

Sieben Prozent der erwachsenen Amerikaner sind überzeugt: Milch, versetzt mit Kakao und Zucker, kommt von braunen Kühen. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Online-Umfrage des nationalen Landwirtschaftsrats der USA. Die Studie bekanntgemacht, hat die Zeitung «The Washington Post».

Unglaubliche Zahl

Rechnet man die sieben Prozent auf die Gesamtbevölkerung der USA aus, kommt man zu einem haarsträubenden Resultat: 16,4 Millionen Amerikaner glauben, dass Schoko-Milch direkt aus den Eutern von Kühen kommt. Das entspricht dem Doppelten der Bevölkerung der Schweiz. Der Schluss der Umfrage sei aber dennoch nicht sonderlich überraschend.

Landwirtschafts-Legastheniker

Über Jahrzehnte haben Beobachter bemerkt, dass viele Amerikaner sogenannte «Landwirtschafts-Legastheniker» seien. Sie wissen schlicht nicht, wo ihr Essen wächst oder lebt, wie es in die Läden kommt oder sogar – im Falle der Schokoladenmilch – wie die Lebensmittel eigentlich hergestellt werden. Als Beispiel: Eine Studie des amerikanischen Amtes für Landwirtschaft hat in den 90er-Jahren hervorgebracht, dass fast eine unter fünf Personen nicht gewusst hat, dass Hamburger aus Rindfleisch bestehen.

Fehlende Bildung

Experten gehen nicht davon aus, dass diese fehlende Bildung sich seit den 90er-Jahren gross geändert hat: «Es fehlt an Aufklärung», sagt Cecily Upton, Mitbegründerin des Non-Profit-Unternehmens FoodCorps gegenüber der «Washington Post». Ihre Firma hat sich zum Ziel gesetzt, Landwirtschafts- und Ernährungsbildung in die Schulen der Vereinigten zu bringen. «Heutzutage denken wir, dass wenn wir Hunger haben, wir nur in den Laden zu gehen brauchen, denn dort ist schliesslich das Essen. Nichts in unserem Bildungssystem lehrt die Kinder, woher das Essen wirklich kommt.»

Pommes Frites sind das beliebteste «Gemüse»

Für viele Amerikaner ist Essen ein industrielles Produkt, das nicht mehr viel mit dem Tier oder der Pflanze, aus denen es gemacht wird, gemein hat. Das US-Landwirtschaftsministerium kommt in einer Erhebung gar zum Schluss, dass Orangensaft die beliebteste «Frucht» ist. Bearbeitete Kartoffeln in Form von Chips oder Pommes Frites sind die beliebtesten «Gemüse». Zurückzuführen ist dieses fehlende Wissen übrigens auf die Urbanisierung des 19. Jahrhunderts.

Viele Faktoren

Als Amerikaner in die Städte zogen, waren immer weniger Bewohner direkt mit der Produktion von Lebensmitteln konfrontiert, schreibt die Historikerin Ann Vileisis. Hygienische Standards und das einheitliche, perfekt scheinende Auftreten der Lebensmittel in Werbung trugen dazu bei: Der Amerikaner konnte sich bald nicht mehr vorstellen, dass die Frühstücksflocken oder die Hotdogs in seinem Keller einmal zu einem Tier, beziehungsweise zu einem Getreide gehört haben sollen.

(saz)