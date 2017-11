© https://www.facebook.com/gloeggliclique/photos/

1111 Gugger aus der ganzen Schweiz und aus Deutschland machen Amriswil am 11.11. zur Narrenstadt. 30 Formationen kämpfen auf zwei Bühnen um die Gunst des Publikums. Bewertet werden die Guggen vom Publikum. Das “SchälläFäschtival” findet am Samstag 11.11. in Amriswil statt.