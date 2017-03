«Schon ganze Saison mit Rücken zur Wand»

Luganos Steve Hirschi (rechts) will die Playoffs und damit seine Spieler-Laufbahn am Donnerstag noch nicht beendet sehen © KEYSTONE/PPR/PETER SCHNEIDER

Lugano droht nach der 1:3-Heimniederlage in der Halbfinal-Serie gegen Meister Bern am Donnerstag das Saisonende. Erfolgserklärungen in Bern und Durchhalteparolen in Lugano.