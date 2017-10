Schon wieder Feuer in Eschenbacher WC

Im öffentlichen WC der katholischen Kirche zündeten Unbekannte Papiertücher und Handtuchspender in Brand. © Kantonspolizei St.Gallen

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (29.10.2017) hat eine unbekannte Täterschaft im öffentlichen WC der katholischen Kirche an der Obergass Papiertücher im Handtuchspender und im Abfalleimer in Brand gesteckt.