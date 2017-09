Schon wieder: Warnung vor Verfolgung

«Eine Warnung an alle: Derzeit werden an vielen Orten, an Tankstellen oder auf Parkplätzen, angeblich kostenlose Schlüsselanhänger oder kleine Schmucksachen für das Auto angeboten. Nehmt diese Artikel nicht an! Es ist ein Chip darin verarbeitet!» Diese Meldung wird im Moment wieder fleissig verbreitet, unter anderem in der Ostschweiz.

Würde man der Meldung Glauben schenken, könnte man schon etwas paranoid werden. So würde man von kriminellen Typen von der Tankstelle bis nach Hause verfolgt. Diese würden dann feststellen können, wann ihr Zuhause seid und in eurer Abwesenheit bei euch einbrechen.

Schon 2008 wurde so oder ähnlich vor der angeblichen Masche gewarnt, wie Mimikama, eine Homepage, die Fakemeldungen aufdeckt, schreibt. Damals noch per E-Mail. Ursprünglich verbreitet wurde der Hoax, da die Tankstellenkette Caltex 2008 an ihren Tankstellen in Südafrika Schlüsselanhänger verteilt hatte. Dies, um für den Premium-Diesel zu werben.

Danach ging es nicht lange, bis das Gerüchte um die Chips, die angeblich darin verarbeitet sind, die Runde machten.

Schliesslich wurde in den USA, Deutschland, Österreich und inzwischen auch in der Schweiz davor gewarnt. Und das immer und immer wieder. Bestätigt hat sich das Gerücht jedoch nie.

«Das ist wirklich ein alter Hut. Wir haben noch nie eine konkrete Meldung oder besorgte Anrufe deswegen erhalten. Ich denke nicht, dass wir eine akute Problematik haben», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Ihr könnt also aufatmen und euren neuen Schlüsselanhänger überall mitnehmen.

(red.)