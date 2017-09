Schotte umrundet in knapp 79 Tagen die Welt mit dem Velo

Mark Beaumont am Montag vor dem Triumphbogen in Paris, zusammen mit einer Mitarbeiterin des Guinnessbuchs der Rekorde. © Keystone/EPA/IAN LANGSDON

In genau 78 Tagen, 14 Stunden und 14 Minuten hat es Mark Beaumont um die Welt geschafft – mit dem Fahrrad. Glücklich fuhr der 34-jährige Schotte am Montag in Paris ein. Auf den letzten Metern zum Pariser Triumphbogen begleitete ihn eine 20-köpfige Unterstützer-Crew auf Velos.