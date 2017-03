Schottische Regierung will das Referendum

Nicola Sturgeon am Dienstag im Parlament in Edinburgh. © Keystone/AP PA/JANE BARLOW

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will an ihrem Zeitplan für ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum in Schottland festhalten. Das machte sie zum Auftakt einer zweitägigen Debatte im schottischen Parlament in Edinburgh am Dienstag deutlich.