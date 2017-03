Schottisches Parlament stimmt für Unabhängigkeitsreferendum

Mit einer Mehrheit von 69 zu 59 Stimmen erteilten die Abgeordneten am Dienstag der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon das Mandat für Verhandlungen mit London – einen Tag vor der britischen EU-Austrittserklärung. Die Abstimmung war ursprünglich in der vergangenen Woche geplant. Sie wurde aber wegen des Terroranschlags in London verschoben. Sturgeon will ihre Landsleute zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 abstimmen lassen – also noch vor dem Brexit. Dafür braucht sie die Zustimmung aus London.

(SDA)