Schriftsteller Dieter Wellershoff gestorben

Der Schriftsteller Dieter Wellershoff ist im Alter von 92 Jahren in Köln gestorben. (Archivbild) © Keystone/DPA/ROLF VENNENBERND

Der Schriftsteller Dieter Wellershoff ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren in Köln, wie eine Sprecherin seines Verlags Kiepenheuer & Witsch am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Wellershoff wurde 1925 in Neuss geboren.