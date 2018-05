Schriftsteller Tom Wolfe 88-jährig gestorben

Der US-Schriftsteller Tom Wolfe ist im Alter von 88 Jahren gestorben. © KEYSTONE/EPA/MIKE THEILER

Der amerikanische Schriftsteller und Journalist Tom Wolfe, der mit dem «Fegefeuer der Eitelkeiten» und seinem persönlich gefärbten Erzählstil grossen Erfolg feierte, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 88 Jahren nach einer Infektion in einem Spital in New York.