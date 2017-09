Schüler verpasst nach Bahnunfall in Andermatt UR das Klassenlager

Endstation Andermatt: Ein Schüler verpasst wegen des Bahnunfalls das Klassenlager. © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/URS FLUEELER

Der Bahnunfall in Andermatt, bei dem am Montag 33 Personen verletzt wurden, hat für ein Kind aus Horw LU besondere Auswirkungen: Es war mit seiner Klasse auf dem Weg in die Schulverlegung nach Segnas GR und kann wegen der Verletzungen nun nicht am Lager teilnehmen.