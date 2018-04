Eine Tote und vier Verletzte bei Schiesserei am Youtube-Hauptsitz

Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei YouTube-Zentrale in den USA © Keystone

Am Hauptquartier des Internet-Unternehmens Youtube sind am Dienstag Schüsse gefallen. Das bestätigte die Polizei in San Bruno, einer Kleinstadt unmittelbar südlich von San Francisco gelegen.«Wir reagieren auf einen Schützen.