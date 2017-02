Schüsse beim Pariser Louvre

Der Angreifer sei durch die Schüsse verletzt worden, berichtet «FOCUS Online». Das Kunstmuseum sowie ein nahe gelegenes Einkaufszentrum wurden evakuiert. Das französische Innenministerium spricht von einem «schwerwiegenden Ereignis für die öffentliche Sicherheit». Weiter wird davor gewarnt, Falschinformationen zu verbreiten.

Der vereitelte Angriff hatte gemäss Polizeipräfekt einen islamistischen Hintergrund.

Im gefundenen Koffer befand sich offenbar kein Sprengstoff.

No explosives were found in suitcases, according to local media. https://t.co/zTL6Y8ljoM

Twitter-User halten die Situation beim Pariser Louvre mit ihren Smartphones fest:

Something is going down at The #Louvre 30 National Police vehicles with guns drawn pic.twitter.com/kpLTCtVdZN

— VoiceB0xx (@voiceb0xx) February 3, 2017