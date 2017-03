Schüsse im Pariser Flughafen

Schüsse sind am Flughafen Paris Orly gefallen. © AP Photo/Jacques Brinon/ Archiv

Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstagmorgen ein Mann erschossen worden, nachdem er einem Soldaten die Waffe weggenommen hatte. Der Mann entriss dem Soldaten die Waffe gegen 8.30 Uhr und lief damit in ein Geschäft im Flughafengebäude.