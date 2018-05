Mann schiesst Freundin an und richtet sich selbst

In Gossau schoss ein 52-Jähriger seine Freundin an und richtete danach sich selbst. (Symbolbild) © iStock

Am Mittwochmorgen hat ein 52-jähriger Mann in Gossau seiner 42-jährigen Lebensgefährtin in den Kopf geschossen, wobei sie unbestimmt verletzt wurde. Danach beging er Selbstmord.