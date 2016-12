Schiesserei in Zürich: Der Tote ist der Täter

Am Montagabend betrat ein circa 30-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr die Räumlichkeiten des Islamzentrums an der Eisgasse im Zürcher Kreis 4 und gab wahllos mehrere Schüsse auf anwesende Betende ab. Danach flüchtete er aus der Moschee in Richtung Zeughausareal.

Anschliessend wurde rund 300 Meter vom Tatort entfernt, unter der Gessnerbrücke, die Leiche eines Mannes gefunden. Bei der Leiche lag eine Schusswaffe. Mittlerweile konnte der Tote mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden. Die Fahndung wurde eingestellt.

Durch die Schüsse im Gebetsraum wurden ein 30- sowie ein 56-jähriger Mann schwer verletzt, ein 35-Jähriger wurde mittelschwer verwundet. Über die Nationalität der Opfer ist noch nichts bekannt. Sie sind in ein Spital gebracht und medizinisch versorgt worden.

«Hier gab es nie Probleme»

Angaben zum Motiv sowie zum genauen Tathergang können die Justizbehörden noch nicht machen. Am Tatort werde derzeit eine umfassende Spurensicherung durchgeführt. Laut Augenzeugen befinden sich im Schnitt zehn Leute im Gebäude des somalisch-islamischen Zentrums – mehrheitlich Personen aus dem Maghreb, Somalia und Eritrea. Dort fänden täglich Gebete statt. «Wir sind seit 2012 hier. Nie musste die Polizei kommen und wir haben nie Probleme gehabt, sagt Abukar Abshirow ein Mitglied der Gemeinschaft zu Keystone. Er kann zum möglichen Motiv nur spekulieren: «Wir kennen den Mann nicht. Ich weiss nicht, ob er auch Muslim ist oder etwa ein Rassist.»

Hintergründe sind noch unklar

Auch die Polizei kann zu einem möglichen Motiv noch keine Angaben machen. Weitere Informationen stellte die Polizei für Dienstagnachmittag in Aussicht.

Im Moment keine neuen Angaben zur #Schiesserei an der #Eisgasse. Wir erwarten weitere Informationen im Laufe des Tages. ^spa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) December 20, 2016

Jetzt informiert die Kantonspolizei Zürich:

