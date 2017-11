Polizei erschiesst Messerangreifer

«Eine Frau hat in Lauterach die Polizei gerufen, weil ihr Mann in betrunkenem Zustand mit einem Messer in der Wohnung herumtorkelte», sagt Susanne Moll, Mediensprecherin der Landespolizeidirektion Vorarlberg gegenüber FM1Today. Die Polizei sei daraufhin gegen 10:30 Uhr zum Einsatzort gefahren.

Als die Beamten das Haus betraten, ging der 51-jährige, stark betrunkene Mann mit einem Messer auf sie los. «Ein Beamter musste daraufhin von seiner Schusswaffe Gebrauch machen und hat den Mann getroffen», sagt Moll. Der Mann ist im Krankenauto trotz Reanimationsversuchen seinen schweren Verletzungen erlegen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Feldkirch und ein Ermittlungsteam des Landeskriminalamtes Tirol durchgeführt.

