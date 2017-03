Schüsse vor Parlament in London

Laut Augenzeugenberichten, die der BBC vorliegen, seien mehrere Personen verwundet, die ARD berichtet von mindestens zwei Verletzten. Es habe zwei Vorfälle gegeben, einer in einem Haus, in dem Büros von Parlamentariern untergebracht sind, ein zweiter auf einer Brücke im Umfeld des Parlaments. Dazu kenne man bis anhin noch keine Details, berichtet eine ARD-Korrespondentin.

This is the moment Parliament was suspended as "sounds similar to gunfire" were heard outside pic.twitter.com/to6PPxkNqL — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

Das Parlament sei abgeriegelt worden, wie auch die nahegelegene U-Bahn-Station «Westminster Bridge». Auch die Strassen sind geschlossen. Dies zeigt ein Bild von Keystone (siehe Galerie).

Man shot in entrance to the Commons. Appears to be a policeman down too — Jason Groves (@JasonGroves1) March 22, 2017

Die BBC berichtet gar von bis zu zwölf Verletzten: