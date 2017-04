Schuhhändler Bata begibt sich doch wieder auf Expansionskurs

Nach einer grossen Schliessungsaktion im vergangenen Jahr denkt Bata wieder an die Öffnung neuer Läden in der Schweiz. Heute gibt es noch deren fünf. Wie viele es in Zukunft sein sollen, gibt Bata nicht bekannt. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Bata mit Sitz in Lausanne ist trotz eines hart umkämpften Marktes wieder auf Expansionskurs: 2017 will der Schuhhändler und -hersteller neue Läden in der Schweiz eröffnen und zudem auf dem europäischen Markt expandieren. 2016 hatte Bata 29 Läden geschlossen.