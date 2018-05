Schuhhändler Karl Vögele geht an polnische CCC Group

Die Vertriebsformate Vögele Shoes, Bingo Shoe Discount und MAX Shoes werden beibehalten. (Archiv) © Keystone/STEFFEN SCHMIDT

Der Schuhhändler Karl Vögele AG mit seinem Marken Vögele Shoes, Bingo Shoe Discount und MAX Shoes geht in polnische Hand. Die CCC Group mit Sitz in Polkowice übernimmt für 10 Millionen Franken 70 Prozent an dem Traditionsunternehmen sowie dessen Schulden.